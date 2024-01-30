Gazlı fırın ihracatı yapmak isteyen üreticilere Çekya’dan fırsat!

Türkiye ile ticaret hacmini özellikle Gümrük Birliği’nin tesis edildiği 2004 yılından sonra hızla arttıran Çekya, Türkiye için önemli bir ticari ortak olarak ön plana çıkıyor. İki ülkedeki firmaların da ticaret ortaklıklarının giderek arttırdığı görülürken bugün Türkiye ile ticari ilişkilerine son derece önem veren Çekya’dan, Türk üreticileri mutlu edecek bir alım isteği geldi.

Bu kapsamda 2011 yılından bu yana ağırlıklı olarak metal yapıların ve küçük parçaların yüzey işlemleri, talaşlı imalat ve kaynak işleri ile ilgilenen Çekyalı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ithalat ilanıyla Türkiye’den gazlı fırın satın alacağını belirtti.

Çekya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Çekya pazarına girmek ister misiniz?

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Çekya pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Çekya’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Çekya pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.