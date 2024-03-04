Gıda ihracatçıları! Katar, ‘dondurulmuş tavuk’ tedarikçisi arıyor

Katar, Türkiye ile başta diplomatik, ekonomik ve kültürel konularda olmak üzere pek çok alanda güçlü ilişkilerini korumaya devam ediyor. Türkiye ise gelişen ikili ilişkiler doğrultusunda çeşitli alanlarda Katar yatırımlarını kendisine en çok çeken ülkelerden biri olma konumunu sürdürüyor. İki ülkenin stratejik ortaklar konumunda politikalar üretmesi ve iş birliği yapması ile bugün Katar’dan Türkiye’ye bir fırsat geldi.

Bu kapsamda taze meyve, sebzeler, gıda maddeleri ve ofis mobilyaları dahil olmak üzere çok çeşitli ürün yelpazesine sahip olan Katarlı ithalatçı firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den dondurulmuş tavuk satın alacağını belirtti.

Katar’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir

Tek tıkla gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.