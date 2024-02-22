Gıda ihracatçılarına: Sırbistan, kuru incir ve incir ezmesi ithal edecek!

Sırbistan’da çeşitli tatlıların üretimini yapan bir firma, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olan, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’deki gıda üreticilerinden kuru incir ve incir ezmesi satın alacağını belirtti.

Sırbistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla kurutulmuş gıda ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin kurutulmuş gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatı yayınlamaya devam ederken, sizde kurutulmuş gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.