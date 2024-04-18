Gıda üreticileri! Dominik Cumhuriyeti’ne ihracat yapmak ister misiniz?

Her gün inşaat, gıda, tekstil, ambalaj gibi sayısız sektörde sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter, dünyanın birçok ülkesindeki ithalatçıların sesi olurken, ihracatçılara ise yeni imkanlar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bugün kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan bu platforma Türk gıda üreticilerini sevindirecek bir kapı aralandı.

Bu kapsamda Dominik’te tropik meyve suyu konsantresi üretimi ve satışı konusunda devleşen ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı taleple Türk üreticilerden elma suyu konsantresi satın alacağını belirtti.

Dominikli firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.