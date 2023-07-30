Gıda ürünlerinden, makineye yeni ihracat fırsatları

Binlerce üretici ve ihracatçı şirket tarafından yakında takip edilen Forie haftanın açık ilanları yayınladı. Bu haftaki taleplerde iç piyasa ve toptan alım yapmak isteyen firmalarında yoğunlaşması dikkat çekti.

22-29 Temmuz 2023 tarihleri arasında yayınlanan pek çoğu açık iletişim detaylarına sahip ihracat alım ilanları veya ihracatçı şirketlere satış öneri ve teklifleri:



Aşağıdaki yer alan ithalat ve ihracat fırsatlarını tek linkte görebilirsiniz.

Üretici ve ihracatçılar için alım fırsatları

· İhracat firması yemeklik yağ (soya) almak istiyor.

· Irak firması, ahşap kapı üretim makineleri almak üzere İstanbul’a gelecek

· İhracata dondurulmuş soğan halkası almak istiyoruz

· 1 konteyner tavuk ayağı almak istiyoruz

· İhracata çubuk peynir almak istiyoruz

· Irak’a ihracat için aylık 4 TIR sosis almak istiyoruz

· Konteyner bazında ihraç kayıtlı draje sakız üreticileri arıyoruz

· 3 yıllık kontratla İtalya'ya PVC pencere alım talebi

· İngiltere’den bir firma keçi kılı çadır almak istiyor

· İhracata, seccade üreticileri arıyorum

· Libya’ya ihracat için pirinç almak istiyoruz ( Türkçe yazan Libyalı firma)

· 30 adet soğutucu araç kasası ürettireceğiz

· Fabrikamızda kullanılmak üzere kablo makarası ihtiyacımız vardır

· Tübüler bandaj alımı yapmak istiyoruz – Açık ilan

· İthalat firmalarından kumaş almak istiyoruz

· Tanzanya’ya ihracata Teleskopik silindir alacağız

· İhracata damla sulama boru hattı alacağız

Forie ihracat platformu uygulamasını ilk kez kullanacaksınız lütfen demo başvurusu yapınız.