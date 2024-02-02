Güney Afrika’ya ihracat fırsatı: “Soya fasulyesi unu ve çok tahıllı unlar”

Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde bir yılda 20 sıra birden yükselerek 35'inci sıraya yükselen Güney Afrika, Türkiye ile ikili ticaret hacmini son 10 yılda 1,3 milyar dolar ile 2,4 milyar dolar arasında gerçekleştirdi. Bugün ise özellikle Türk ürünlerinin kalitesine yönelik olumlu bir algının var olduğu Güney Afrika’dan, Türkiye’deki gıda üreticilerine bir ithalat talebi daha geldi.

Bu kapsamda 1994 yılından beri küresel denizcilik sektöründe hizmet veren Güney Afrikalı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da bir ithalat ilanı yayınladı. Firma ilanında Türk üreticilerden soya fasulyesi unu ve çok tahıllı unlar satın alacağını belirtti.

Güney Afrikalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Güney Afrika pazarına kolay ihracat

Güney Afrika’ya ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı ‘Forie’ yayına başladı.

Çelik profil, gıda takviyeleri, kırtasiye ürünleri, konserve sebze, meyve suyu ve daha birçok sektördeki ürün gruplarının pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Güney Afrika’daki ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.