Güney Anadolu ihracatında yüzde 12,5'lik düşüş yaşandı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden haziran ayında 768 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Geçen senenin aynı dönemine ilişkin ihracatta yüzde 12,5'lik düşüş yaşandı. Söz konusu düşüşün engellenmesi konusunda gereken önlemleri alacaklarını belirten Ahmet Fikret Kileci:

"İhracatçılarımızın yaşadığı sorunlar ve global ticaret alışkanlıklarındaki değişiklikler rakamlarımıza dönem dönem yansıyor. 9 günlük bayram tatiliyle yaşanan bu durum, rakamlarımızı haziran ayında bir miktar geriye itti. Bölgemizden bu ay 768 milyon dolar, Gaziantep'ten ise 652 milyon dolar ihracat yapıldı. Yılın ilk 6 ayında bölgeden 5,5 milyar dolarlık ihracat kayda alınırken, en çok ihracat yapan 6. şehir konumundaki Gaziantep'ten ise 4,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı" dedi.