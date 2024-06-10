Güneydoğu’nun 5 aylık hububat ihracatı 1,4 milyar dolar

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki ihracatın yüzde 31,6’sını gerçekleştiren hububatçılar 5 aylık dönemde 253 milyon dolar makarna ihraç etti.

İhracatın miktar bazında yüzde 50’den fazla arttığı bitkisel yağların ihracatı ise 234 milyon dolara ulaştı. İlk 5 ürün grubunda KG başına ihracat birim fiyatları artan ürünler bisküvi-pasta ile kakaolu mamuller oldu. Ülke grupları bazında Orta Doğu ülkelerinin payı 51,5 olarak gerçekleşirken, Afrika ülkeleri Güneydoğu Anadolu’nun hububat ihracatından yüzde 24,1 pay aldı.

“Irak’a ihracatımız 5 aylık dönemde yüzde 16,2 arttı”

Geçtiğimiz ay 3 günlük Irak ticaret programı kapsamında yoğun bir toplantı trafiği gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Türkiye geçen yıl Irak’a 10 milyar dolara yakın ihracat yaptı. Bu pazara en çok ihracat gerçekleştiren sektör olarak hububatın, tüm sektörler içindeki toplam payı ise yüzde 22 kadardı. Biz Iraklı yetkililerle yaptığımız görüşmelerde sadece bölgemizin değil, ülkemizdeki her sektörden ihracatçının sorunlarını ve çözüm beklentilerini iletiyoruz. İlk 5 ayda Güneydoğu’nun Irak’a hububat ihracatında yüzde 16,2 gibi yüksek seviyelerde uyartışlar oldu. Ayda 100 milyon dolara yakın ihracat yaptığımız bu pazarın gerçek potansiyelinden tüm ihracatçılarımız hak ettikleri ölçüde yararlanabilsin istiyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 31. Genel Kurulu’nu takip etmek üzere İstanbul’da bulunan Kadooğlu, İhracatın Şampiyonları ödül töreninde sektörlerinin ihracat lideri olan tüm firmaları tebrik ederek “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması’nda hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründen 84 firma yer aldı. 2023 yılında Güneydoğu Anadolu’nun ihracat lideri olan sektörümüzden 23 üyemiz de bu sıralamaya girerek yüzümüzü ağarttı. Bizlere bu gururu yaşatan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Verimi artırmak üzere akıllı tarım arayışlarımız sürüyor”

Türkiye’nin toplam buğday ekilişinin yüzde 15’ine ev sahipliği yaptıklarını belirten Kadooğlu, “Buğday üretimi buğday unu ihracatımız kadar, makarna ve bisküvi gibi temel ihracat kalemlerimiz için de destekleyici bir unsur. Bölgede önemli ürünlerimizden biri de kırmızı mercimek. Ülkemizde kırmızı mercimek ekilişlerinin yüzde 96’sı Güneydoğu Anadolu'da yapılıyor. Sahadan gelen haberler bu yılki mahsulün istenilen bitki boylarına ulaştığı, yer yer hasatların başladığı yönünde. Nohut ekimlerimizde de dane oluşumları hız kazandı, önümüzdeki günlerde hasadın başlaması bekleniyor. Bu verimi daha da artırmak ve üretim imkanlarımızı geliştirmek üzere akıllı tarım konusunda yeni arayışlarımız var. Gerek Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz gerekse diğer kamu kurumlarıyla birlikte, toprak analizinden planlı üretime kadar pek çok konuda iş birliğimiz devam ediyor” diye konuştu.