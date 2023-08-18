Güneydoğu’nun ihracatta lokomotif sektörü hububat oldu

Bölgenin toplam ihracat geliri içindeki payını yüzde 32,5’e yükselten hububatçılar, 2,1 milyar dolar ihracat geliri elde etti. Güneydoğu Anadolu’nun toplam ihracatının 1,2 milyar dolar olduğu temmuz ayında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yaklaşık 600 milyon dolarlık ihracatla aylık bazda yüzde 50’ye yaklaşan bir paya sahip oldu.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, “Parasal sıkılaşmanın etkisiyle dünya ticaretinde gözlenen düşüş trendi, birçok sektörde durgunluğa sebep olsa da gıdada aynı durum söz konusu değil” dedi.

Irak’a ticarette ciddi artış

Bu yıl ihracattaki artışta özellikle bisküvi-pasta ve kakaolu mamuller ürün grubundaki satışların payının yüksek olduğunu belirten Kadooğlu, “Sektörün ilk 7 ayda 850 milyon dolara ulaşan toplam ihracatı içinde Güneydoğu Anadolu’nun payı 240 milyon dolara ulaştı” dedi.

Pek çok ürün grubunda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkelerden biri olan Irak’la ticari ilişkilerin önemine dikkat çeken Kadooğlu şunları söyledi: “Sektörümüzün ana ürün grupları olan bitkisel yağ, buğday unu, makarna ve şeker gibi ürünlerde de Irak’tan gelen talebin önemli bir yeri var. Güneydoğu Anadolu ile Irak arasındaki hububat sektörü ticaretinde, temmuzda ciddi bir kıpırdanma yaşadık. Sektörümüzün diğer 6 bölgedeki üyelerinin 50 milyon dolar kazanç elde ettiği ayda, Güneydoğu Anadolu’da 100 milyon dolar ihracata ulaştık."