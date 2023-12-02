Gürcistan, big bag torba ithal etmek istiyor

Son yıllarda Türkiye, Gürcistan için çok önemli stratejik ortak haline gelmiştir. Kafkasya Bölgesinde Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Rusya’nın Kafkasya Bölgesi’ndeki siyasi etkisinin zayıflatılması ve Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi’ni destekleme arzusu, iki ülkenin çıkarlarını birbirine yakınlaştırmıştır. Hızla gelişen karşılıklı ilişkilerde ise dış ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları özellikle dikkat çekicidir.

Bu kapsamda Türkiye ile ilişkilerini her anlamda geliştiren Gürcistan’dan bugün Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi. İnsanların et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi sağlıklı gıdalara erişimini sağlamak için 12 yıldır Gürcistan’da hizmet veren bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a Türkçe yazılı bir ilan bırakarak big bag torba satın alacağını belirtti.

İlanını Türkçe yayınlayan firmayla kolay iletişime geçmek için Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirsiniz.

Gürcistan’a kolay ihracat

Türk üreticileri ve ihracatçıları için yeni bir ticaret kaynağı olan “Forie Databank”, Gürcistan pazarına ihracat için son derece değerli. Bu kaynak, ithalatçılar, toptancılar ve mağazalarla bağlantı kurmayı kolaylaştırırken, istediğiniz sektördeki potansiyel müşterilere ulaşmanıza yardımcı olur. Gürcistan ülkesine ait verileri buradan inceleyebilirsiniz