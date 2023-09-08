Gürcistan e-ticaret firması, Türkiye’den ahşap kapı talep ediyor

Son dönemlerde dijital alışverişin büyük bir ivme kazanmasıyla birlikte e-ticaret, geleneksel mağazacılığı geride bırakarak hızla büyüyor. İnternet üzerinden kolayca alışveriş yapabilme, geniş ürün yelpazesi ve evden alışveriş rahatlığı, e-ticaret platformlarına olan talebi artırmış durumda. E-ticaretin bu yükselişi, Türkiye'deki ihracat firmalarını da yakından etkiliyor. Artık e-ticaret şirketleri sadece yerel pazarları düşünmek yerine uluslararası tedarikçilerle çalışmak için ithalata yöneliyorlar.



Bugün TurkishExporter'a ilan bırakan bir yapı ve inşaat malzemeleri satan firma, alım ilanının özetinde "Büyük projelerde çalışacak, uzun vadeli iş birlikleri kuracak MDF ahşap kapı üreticisi arıyoruz. Fabrikanın Gürcistan'a ihracat deneyimi ve CE belgesi gibi niteliklere sahip olması gerekiyor." ifadesine yer verdi.

Bu ithalat firmasının adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap tanımlayabilir ve bu ithalatçının şirket telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine hemen ulaşabilirsiniz. Demo hesap açılacak firmanın bu sektörde üretici olması veya ihracatçı olması gereklidir.