Gürcistan firmasından toplantı masası talebi

Gürcistanlı firma, ülkede de bulunan bir iş merkezi için toplantı masaları ithal edecek. İthalatçının yayınladığı ilan detayı şu şekilde: “Bizimle iletişime geçen firmalara tasarım planlarımızı göndererek fiyat teklifi almak istiyoruz.”

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3,9 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre küresel ölçekte topla 3,9 milyar dolarlık bürolarda kullanılan ahşap ürün ihracatı yapıldı. Türkiye, bu ihracat havuzunda 92 milyon dolarlık payla 13. sırada yer aldı.

Türkiye’nin sektörel bazda oluşturulan 2022 yılı ihracat listesinin zirvesinde 10,7 milyon dolarla Irak bulunuyor.

Türkiye ilk sırada yer alıyor

Gürcistan, geçtiğimiz yıl 1,8 milyon dolar değerinde bürolarda kullanılan ahşap ürün ithalatı yaptı. Türkiye, sektörel olarak hazırlanan Gürcistan ithalat listesinde zirvede yer aldı. Ülkemizden Gürcistan’a yapılan ihracat değeri ise 769 bin dolar.