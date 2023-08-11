Gürcistan, iş makinesi lastikleri ithal edecek

Türkiye, Gürcistan'ın en büyük ticaret ortaklarından biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllar içinde artarak sürüyor. Gürcistan ve Türkiye arasındaki ticaret ilişkileri genellikle olumlu ve yakın olarak değerlendirilirken her iki ülke de komşu olmaları nedeniyle ticaret, ekonomi ve kültürel bağlar açısından birbirleriyle yakın ilişkiler içindedir.

TurkishExporter ihracat ilanları sitesinde çok sık alım ilanı yayınlayan ülkelerden biri Gürcistan'dır. Gürcistan'dan neler soruluyor, Gürcistan firmaları Türkiye'den neler alıyor? Bakacak olursak, sıkça rastlanan ihracat alım ilanları şöyle sıralanır: sanayi ürünleri, gıda maddeleri, inşaat malzemeleri, tekstil ürünleri, otomotiv yedek parçaları.

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