Gürcistan, yangın tesisat boruları satın alacak.

10,03 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 111. büyük ithalatçı ülkesi konumunda olan Gürcistan, Türkiye’den 2,06 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Gürcistan’ın en büyük ithalatçı ülkesi konumunda.

Gürcistan, en büyük ithalatçısı Türkiye’den bu kez de yangın tesisat boruları satın almak için Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a yazdı.

Alım ilanını yazan Gürcistanlı ithalatçı firma, bu alanda görüşeceği Türk firmalara örnek boyutlar göndereceğini ve ilk görüşmeden sonra Türkiye’deki firmaları ziyarete geleceğini belirtti.

Bu ithalatçı firmaya teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.