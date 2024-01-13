Gürcistan’a ihracat fırsatı: “Baskılı koli bandı üreticisi aranıyor”

Türkiye son yıllarda Gürcistan için çok önemli bir stratejik ortak haline gelmiştir. Kafkasya Bölgesinde Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından Rusya’nın Kafkasya Bölgesi’ndeki siyasi etkisinin zayıflatılması ve Türkiye’nin Bakü-Tiflis-Ceyhan Projesi’ni destekleme arzusu, iki ülkenin çıkarlarını birbirine yakınlaştırmıştır. Hızla gelişen karşılıklı ilişkilerde ise dış ticaret, enerji, savunma ve güvenlik alanları özellikle dikkat çekicidir.

Bu kapsamda Türkiye ile ilişkilerini her anlamda geliştiren Gürcistan’dan bugün Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi. Gürcistan’da çeşitli ürünlerin satışını yapan bir e-ticaret firması, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a ilan bırakarak baskılı koli bandı satın alacağını belirtti.

Gürcistanlı ithalatçı ile iletişime geçecek olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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