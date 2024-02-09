Gürcistan’a ihracat fırsatı: Mayo tedarikçileri aranıyor!

Kullanıcılarına sunduğu en yeni özellikleriyle sınırları aşan ve onlara her zaman daha verimli, pratik bir ithalat ve ihracat fırsatı sunan TurkishExporter, bugün Türkiye’deki plaj giyim üreticileri için bir ihracat kapısı araladı.

Bu kapsamda Gürcistan’da çeşitli faaliyetler yürüten bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınladığı ithalat ilanıyla Türkiye’den mayo ithal edeceğini belirtti.

Gürcistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Plaj giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe plaj giyim ihracatı yapıyor ve iç giyim ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.