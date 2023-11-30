Gürcistan’dan ihracat fırsatı: “Magnezyum oksit”

Gürcistan’da tarım alanında faaliyet gösteren ithalatçı bir firma bal, süt gibi ürünlerin tedarikçiliğini yapıyor. Bugün ise Türkiye pazarına girmeyi isteyen bu firma Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TukishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden magnezyum oksit satın alacağını belirtti. Ayrıca Gürcü firma ilgili üreticilerden ürün özelliklerinin ve karakteristiklerinin sıralandığı bir doküman da talep etti.

Gürcistanlı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Kimya sektörü, ekimde en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı ekim ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 7,4 artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise ekim ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör oldu. İlk on ayda 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, ülke ihracatından yüzde 11,9 pay aldı.

2023 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Rusya, İtalya, Romanya, Almanya, İspanya, ABD, Irak, Belçika ve İngiltere oldu.