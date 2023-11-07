Gürcistan'ın dev markası, meyve suyu üreticileri arıyor

Son zamanlarda giderek artan bir trend olarak öne çıkan özel marka (private label) kavramı, şirketlerin kendi markalarını yaratma sürecinde yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Bu model, firmaların kendi ürünlerini tasarlama ve pazarlama konusundaki yükünü hafifletirken, ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırma imkanı sunuyor.

Bugün Gürcistan’dan gelen bir ihracat fırsatında böylesi bir ithalatçı şirketle karşılaşıyor olabilirsiniz. Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter'a yazan Gürcistan pazarındaki lider marka, özel marka (private label) adı altında çalışabileceği Türk meyve suyu üreticileri ile görüşmek istediğini ve yıllık anlaşma kapsamında çeşitli meyve suyu çeşitlerinde büyük miktarda sipariş vermek istediğini bildirdi. Firmanın web sitesinde çok çeşitli gıda ürünleri ithal ettiği gözlemleniyor.

İlandaki firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.