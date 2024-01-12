Havalı alet ve ekipmanlar için ihracat müşterileri

Dijital pazarlama kanallarını kullanan ve ihracat hedef pazar araştırması ülke analizlerini tamamlayan havalı aletler ihracat firmaları, hedef ülkelerindeki firmalara en kolay şekilde bu linkten ulaşabilirler.

Hangi sektör ve ürün üreticiler bu listelerden yararlanabilir?

Hava araçları, basınçlı hava aletleri, pnömatik ekipmanlar, havayla çalışan aletler, pnömatik güç aletleri, kompresör araçları, hava matkapları, darbeli anahtarlar, havalı öğütücüler ve pnömatik zımpara makinaları üretici ve ihracatçıları.

Havalı çivi tabancaları, pnömatik zımbalar, perçinleme araçları, boya püskürtücüler (pnömatik), hava hortumları hava kompresörleri, pnömatik aksesuarlar, hava alet setleri, pnömatik tork anahtarları, havayla çalışan testereler, pnömatik darbeli sürücüler, hava cırcırları, pnömatik tornavidalar, havalı kalıp öğütücüler ve pnömatik darbeli matkaplar üretimini ve ihracatını yapan firmalar.



Hazır olan hedef pazar ülkeleri?

TurkishExporter ve Forie.com’da gold ve premium üye firmaları yeni Databanka giren şu ülkelerdeki firmalar listesini hemen indirip kullanabilirler. Fransa, Romanya, Belarus, İngiltere, Macaristan ve Romanya. Diğer ülkelerde yer alan firmalar için müşteri temsilcinizden ülke datalarını talep edebilirsiniz.