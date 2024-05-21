Hazır giyim üreticilerine: İtalya kot ürünler talep ediyor!

Her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanını TurkishExporter sayfasına yazmaya, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter ise bu ihracat fırsatlarını ilgililere ulaştırmaya devam ediyor.

Hazır giyim sektöründe de çok fazla ihracat ilanı yayınlayan TurkishExporter bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 5’inci ülke konumunda yer alan İtalya’dan bir alım ilanı yayınlandı. Bu kapsamda İtalya’da kot ürünlerle ilgilenen ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den kot giyim ürünleri satın alacağını duyurdu.

İtalya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

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Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.