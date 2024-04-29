Hazır giyim üreticilerine müjde: İtalya’ya ihracat kapısı aralandı!

Son yıllarda Türkiye ile İtalya arasındaki ilişki, ikili ticaretin ötesine geçti ve karşılıklı sermaye yatırımları hızla artış gösterdi. Aralarındaki ticaretin her geçen yıl gelişim göstermesiyle bugün Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 5. sırada olan İtalya’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda giyim, ev tekstili, ayakkabı ve küçük ev aletleri gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren İtalyan firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak B2B e-ihracat platformu TurkishExporter'a ithalat ilanı bıraktı. Firma ilanında Türk üreticilerden erkek giyim, tişört ve kazak satın alacağını belirtti.

İtalya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

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