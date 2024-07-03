Haziran ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör: Kimya

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin haziranda ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kimya sektörü ihracatı, ilk 6 ayda yaklaşık yüzde 8 artışla 15,8 milyar dolara ulaştı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün haziranda 2,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğini aktararak, "Kurban Bayramı tatili dolayısıyla iş günü kaybından dolayı hem genel hem de sektör ihracatımızda gerileme oldu" ifadesini kullandı.

Diğer yandan küresel tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklar, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artış gibi faktörlerin ihracat performansında etkili olduğunu kaydeden Pelister, kimya sektörünün ihracatının haziranda yüzde 6,5 gerilerken, 6 aylık olarak bakıldığında ise yüzde 8'e yakın bir artış kaydettiğini belirtti ve ekledi:

​​​​​​​"Ocak-haziran dönemi ihracatımız ise 15 milyar doları aşarak 15,8 milyar dolara ulaştı. Kimya sektörünün önemini dünyadaki en güçlü ilk 10'da yer alan devletlere baktığımızda görüyoruz. Ülkemizin büyümesi ve ekonominin gelişimi için stratejik önemi bulunan kimya sektörümüz, gerek Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında gerekse ilk 1000 ihracatçı arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz de İKMİB olarak sektörümüzün gelişimi ve istikrarlı büyümesi için firmalarımıza destek oluyor, önerilerini dikkatle ele alıyor ve sorunlarının çözülmesine yardımcı oluyoruz. İKMİB olarak, ihracatçılarımızın karşılaştığı zorlukları aşmalarına yardımcı olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."