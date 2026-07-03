Haziran ihracatında tarihi rekor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 artarak 25 milyar dolara ulaştı.

Bakan Bolat, söz konusu rakamla tarihsel olarak en yüksek haziran ayı ihracatının gerçekleştirildiğini belirtti. Haziran verisi aynı zamanda tüm zamanların en yüksek üçüncü aylık ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

6 ayda 136,1 milyar dolarlık ihracat

Ocak-haziran döneminde ihracat yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 artarak 189,2 milyar dolar oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre ihracat haziran itibarıyla yüzde 4,1 artarak 278 milyar dolara çıktı. Bolat, hizmet ihracatına ilişkin beklentilerle birlikte yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının ilk kez 400 milyar doları aşmasının beklendiğini söyledi.

Dış ticaret açığı 53,1 milyar dolar oldu

Dış ticaret açığı haziranda yüzde 26,3 artışla 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise dış ticaret açığı yüzde 7,4 artarak 53,1 milyar dolara ulaştı.

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziran ayında yüzde 70,6 olurken, bu oran ocak-haziran döneminde yüzde 71,9, son 12 aylık yıllıklandırılmış dönemde ise yüzde 74,4 olarak kaydedildi.