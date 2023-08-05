Hedef aşıldı: Kirazda yedi ayda 205 milyon dolarlık ihracat

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri ve ihracatta güçlü bir oyuncu olduğu kirazda ihracat rekora koşuyor.

Bu yıl düne kadar 205 milyon dolarlık kiraz ihracıyla, 200 milyon dolarlık hedef geçildi. İhracattaki artış yüzde 54 oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin verisine göre yılbaşından beri ihraç edilen kiraz miktarı 75 bin ton oldu. Geçen yılın aynı döneminde ihracat 57 bin ton karşılığı 133 milyon dolardı.

Türk kirazı yüzde 54 değerlendi

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, rakamları şöyle yorumladı: “Geçtiğimiz yıla göre çok daha verimli ve bereketli bir kiraz sezonu geçiriyoruz. Geçen yıl 57 bin ton kiraz ihracatı gerçekleştirmiştik, bu sene 75 bin tona ulaştık. 2023 yılında Türk kirazı miktar bazında yüzde 32, değer bazında yüzde 54 ihracat artışı gösterdi. 54 farklı ihraç pazarına ulaştık, 34 ülke ve bölgeye ihracatımızı artırmayı başardık.”

Dünya üretiminde birinci

Başkan Uçak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kirazda dünya üretiminde birinci sırada yer alıyoruz. Almanya, Rusya gibi geleneksel pazarlarımız yanında Hong Kong, Singapur, Hindistan gibi ülkelerde de Türk kirazımız çok beğeniliyor. Bu sezon şu ana kadar, ana pazarlarımız Almanya’ya yüzde 91 artışla 92 milyon dolar, Rusya’ya 41 milyon dolar ihracat yaptık. Avusturya yüzde 686 artışla 14 milyon dolarla ihracatımızda üçüncü sıraya yerleşti. İtalya da astronomik artış yaşadığımız bir pazar. İtalya’ya ihracatımız 7,7 milyon dolara yükseldi ve Norveç’e de yüzde 11 ivmeyle 7,1 milyon dolar ihracatımız var. Birleşik Krallık ve İspanya’da da büyük ilerleme kaydettik.”