Hindistan, çatı kiremit satın alacak

Son haberlere göre, ABD'li yatırım bankası JPMorgan'ın Asya Pasifik Hisse Senedi Araştırmaları Genel Müdürü James Sullivan, Hindistan'ın 2027 yılına kadar dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olacağını öngörüyor. Ülkenin ekonomik büyüme potansiyeli ve hızla gelişen sektörleri, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekiyor. Hindistan'ın bu yükselişi, küresel ekonomik sahnedeki etkileyici yerini daha da sağlamlaştırıyor.

Ekonomik geleceği parlak olan bu ülkeden her gün TurkishExporter’a alım talebi bırakan firmalardan birisi, ülkemizden çatı kiremit ithal etmek istediğini yazdı. Bu ihracat fırsatını alım ilanı olarak yayınlayan şirket, inşaat malzemeleri ve yapı sektöründe güçlü bir şirket.

Şirket ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.