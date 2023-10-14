Hindistan, greyder yedek parçaları satın alacak

Satın alma gücüne göre dünyanın 3.büyük ekonomisi olan Hindistan’dan bir alım ilanı e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Hindistan’da ağır hafriyat makineleri için yedek parçalar alanında faaliyet gösteren firma, ilanlarında Türkiye’den düzenli alımla CAT greyder yedek parçaları ithal etmek istediğini yazdı.

Bu Hindistan merkezli ithalatçı ve ihracatçı firma görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Makine sanayi sektörü ithalatçıları listesi

Türkiye'de makine sanayi sektöründe üretim ve ihracat yapan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatınızı artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz. Bu kaynak, binlerce makine sanayi sektörü ürünleri ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. “Forie Databank”, 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu ithalatçı şirketlerin adreslerini sunuyor.

Sektörünüzdeki veriler Forie kaynağında henüz bulunmuyorsa, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 8431 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8431 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 8431- Özellikle veya esasen 8425 ila 8430 pozisyonlarındaki makine ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar.