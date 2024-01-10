Hindistan, Türkiye’den seccade ve kilim talep ediyor

Türkiye ile Hindistan tarihi ilişkileri kadar, benzer ekonomik vizyona da sahip iki ülkedir. Pek çok büyük uluslararası firmalar da Hindistan’ı önemli pazarlar arasında görmüştür. Hindistan’ın Türkiye ile arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu bu zamanlarda ise Hindistan’dan Türkiye’ye bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda Hindistan’da çeşitli ürünlerin tedariki konusunda hizmet veren bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk üreticilerden seccade ve kilim satın alacağını belirtti.

Hindistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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