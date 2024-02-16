Hindistan’a ihracat kapıda! İç giyim üreticileri aranıyor

Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için global pazarlara yönelik fırsatlar yayınlayan, üreticilerin ve ihracatçıların standartlarını yükseltmeyi ve yüzlerini güldürmeyi hedefleyen TurkishExporter, bugün Hindistan’dan gelen bir ithalat ilanını paylaştı.

Bu kapsamda hazır giyim üzerine hizmet veren Hindistanlı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla, Türkiye’den iç giyim ürünleri satın alacağını belirtti.

Hindistanlı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

İç giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie DataBank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe iç giyim ihracatı yapıyor ve iç giyim ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.