Hindistanlı ithalatçı, yün elyaf satın alacak

Hindistan'da bulunan Jaipur, 1876 yılında İngiliz Kraliçesi II. Victoria'nın ziyareti sırasında sarayları ve yapıları pembe renge boyanarak süslenmesiyle "Pembe Şehir" olarak anılan tarihi bir kenttir.

Bu tarihi kentten gelen bir alım ilanı bugün e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. Alım ilanlarında ev tekstilleri ve mobilya üretimi için yün elyaf ithal etmek istediklerini söyleyen Hindistanlı ithalatçı, bütün iletişim bilgilerini detaylı bir şekilde paylaştı. Bu alım ilanına teklif vermek isteyen ihracatçı Türk firmalar, Forie demo talep ederek kendilerine özel atanacak temsilciden destek alarak bu ihracat fırsatını değerlendirebilirler.

Tekstil Sektörü Forie DataBank’la Yeni Pazarlara Açılıyor



Türkiye’nin tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve ihracat yapmak isteyen firmaları, Forie DataBank sayesinde yeni fırsatlar bekliyor. Forie DataBank, dünyanın dört bir yanından binlerce tekstil ithalatçısı firmanın güncel iletişim bilgilerini içeren bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Ülke, sektör ve GTIP / HSCODE bazında ayrıntılı olarak listelenen tekstil ithalatçıları ile kolayca iletişime geçen Türk tekstilciler, ürünlerini tanıtıyor ve yeni pazarlara açılıyor. Forie DataBank, 2023 yılında güncellenmiş ve doğrulanmış ithalatçı şirket adresleri ile başarıya ulaşmak isteyen Türk tekstilciler, Forie DataBank’ı kullanıyor.