Hırvatistan, yangın söndürme köpüğü ithal edecek

44,11 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Hırvatistan’dan bugün bir alım ilanı B2B platformu TurkishExporter’a bırakıldı. Ulaştırma, enerji ve diğer altyapı projelerinin tasarımı ve üretimi alanlarında ve aracılık şirketi olarak faaliyet gösteren Hırvatistan merkezli firma, ilanlarında Türkiye’den yangın söndürme köpüğü ithal edeceğini yazdı.

İlan detaylarında yangın söndürme köpüğü ürününde olması gereken özelliklere değinen bu ithalatçı firma, mühendislerine danışmak üzere belirttikleri özelliklerin değerlerinin belirtilmesini rica etti.

Bu ilana teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Hırvatistan ihracat pazar araştırması

Hırvatistan pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Tunus’ta yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında yine ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verileri de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 3813 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 3813 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 3813- Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler; her çeşit yangın söndürme bombaları. Bir üst kategorisi GTİP Kodu: 38 – Muhtelif kimyasal maddeler.