Hollanda firması, Türkiye'den boxer ithal etmek istiyor

Türk iç giyim üreticilerini ve Türk kumaşlarını beğendiğini yazan Hollanda, deneme siparişi başlangıç aşamasında 2 bin ürün için sipariş verecek.

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Sektör Büyük Türkiye 9. En Büyük İhracatçı

Dünya Ticaret Örgütü’nin yıllık olarak hazırladığı verilere göre 2022 yılı içerisinde dünya genelinde toplam 9,8 milyar dolarlık erkek iç çamaşırı, pijama, bornoz benzeri eşyaların ihracatı yapılmıştır. Türkiye küresel ölçekte gerçekleşen bu ihracatta 214 milyon dolarla 9. sıradadır.

Türkiye özelinde hazırlanan erkek iç çamaşırı, pijama, bornoz benzeri eşya ihracatı listesinin zirvesinde 27 milyon dolarla Almanya yer alıyor.

Türkiye İthalat Listesinde 8. Sırada

Hollanda, söz konusu sektörde toplam 396,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye, Hollanda’nın sektör özelinde hazırlanan ithalat listesinde 8. sırada yer alıyor. Ülkemizden Hollanda’ya gerçekleştirilen ihracat miktarı ise 10,8 milyon dolar.