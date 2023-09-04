Hollanda ile Türkiye'nin ticaret hacminde 12,5 milyar hedefi

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye en çok Hollandalı şirketlerin yatırım yaptığını söyledi.

İlk yarıda Hollanda ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 6,8 milyar dolara ulaştığını belirten Uijterlinde, "Hollanda-Türkiye ticaret hacminin bu yıl 12,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel." dedi.

Hollanda ve Türkiye ilişkilerinin uzun ve zengin bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Uijterlinde, ilk Hollandalı büyükelçinin 1612 yılında İstanbul'a geldiğini anlattı.

En çok neyin ticareti yapılır?

Hollanda'nın her zaman Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer aldığını kaydeden Uijterlinde, "Türkiye; Hollanda'ya mineral yakıt, hazır giyim ve genel olarak tekstil ürünleri, makine & parçaları, plastik ürünler, mobilya, metal eşya ihraç ediyor. Gıda ve tarım kategorisi, genel olarak iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor ve her iki yönde de önemli katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Hollandalılar Türkiye'de yatırımda ilk sırada

Uijterlinde, geçen yıl Hollanda'nın, 863 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım akışı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Uijterlinde, "2002 ila 2022 yılları arasında Hollandalı şirketler, Türkiye'ye 28 milyar doları yatırım yaptı. Türkiye'de kayıtlı 3 binden fazla Hollanda menşeli şirket bulunuyor. Royal Dutch Shell, 1923 yılında Türkiye'de faaliyetlerine başladı. Philips, 1930 yılında şubesini açtı." dedi.

'Hollanda mükemmel konum sunuyor'

İstanbul'un Türkiye'de faaliyet gösteren Hollanda menşeli şirketlerin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptığını aktaran Uijterlinde, Hollanda'nın Avrupa'ya açılan kapı olarak, uluslararası işletmeler için "mükemmel" bir konum sunduğunu, bu nedenle pek çok Türk şirketi ve finans kurumunun Hollanda'ya yatırım yaptığını söyledi.

Uijterlinde, Hollanda'nın yatırılan sermaye miktarı açısından Türk yatırımcıların en çok tercih ettiği destinasyon olduğunu vurguladı.

Nüfusun yüzde 2,5'u Türk

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Uijterlinde, Türkiye ve Hollanda ilişkilerine en önemli katkıyı aile bağlarının sağladığını ifade ederek, Hollanda'da 430 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığını, bu sayının Hollanda nüfusunun yaklaşık yüzde 2,5'ine tekabül ettiğini söyledi.