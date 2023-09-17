Hollanda şirketi, denim çocuk ceketi ithal edecek

Ekonomisi dış ticarete bağımlı olan Hollanda, 2022 yılı verilerine göre 712,8 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip. Dünyanın 10.ithalatçı ülkesi olarak karşımıza çıkan ülke, özellikle hammadde ve yarı işlenmiş ürünlerin ithalatına bağımlı. Bu sebeple de Hollanda’nın diğer ülkelerle olan ticari ilişkisi çok önemli. Tam bu noktada, ülkenin Türkiye’den ithalat rakamı 5,95 milyar dolar olarak gerçekleşiyor. Hollanda ülkemizden en çok giyim eşyaları-aksesuarları sektöründe ithalat yapıyor.

Giyim sektöründe markaları olan ve üretici olarak faaliyet gösteren Hollanda şirketi, Türkiye’den Avrupa beden ölçülerine göre 2-3 yaş grubu denim çocuk ceketi ithal etmek istediklerini TurkishExporter ilan sayfasına yazdı.

İlan detaylarında ürünlerin aynı kumaştan ve aynı ölçülerde üretilmelerinin kendileri için önemli söyleyen firma, ayrıntılı bir şekilde ihracat yapacak olan şirkete sorularını sordu. Bu firma ile iletişime geçmek isteyen ihracatçı şirketler, Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap oluşturarak ilgili firmanın iletişim bilgilerine ulaşabilirler.