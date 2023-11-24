Hollanda, Türkiye’den polyester panel talep ediyor

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 6 ayda 6,8 milyar dolara ulaşan Hollanda; Türkiye’den en çok mineral yakıt, plastik ürünler, mobilya, metal, hazır giyim ve tekstil ürünleri ithal ediyor. Gıda ve tarım kategorisi ise iki ülke arasındaki ticaretin yaklaşık yüzde 10’unu oluşturarak önemli katkılar sağlıyor.

Bugün ise Hollanda’dan Türkiye’ye spor sektöründen bir ithalat talebi geldi. Tenis sporu ile ilgili çeşitli hizmetler veren Hollandalı bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan TurkishExporter’a bir ithalat talebi bıraktı. Firma ilanında şu sözleri kullandı: “Yürüyebileceğimiz ve üzerine atlayabileceğimiz bir polyester panel arıyorum. Panelin boyutu 3 ila 10 metre uzunluğunda, 1.15 metre ağırlığında ve 100 milimetre kalınlığında güçlü ve esnek olmalıdır.”

Hollandalı firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, bu ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hollanda’ya kolay ihracat

Hollanda pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan ‘Forie’ hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Hollanda’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan https://www.forie.com/tr/veri-bankasi/hollanda/ulaşabilirsiniz.