Husilerin neden olduğu Kızıldeniz krizi nakliye maliyetini yüzde 170 artırdı

Aralarında Danimarka devi Maersk'in de bulunduğu en az 18 nakliye şirketi, Asya ile Avrupa arasındaki yolculukları önemli ölçüde daha uzun ve daha pahalı hale getiren bir alternatif olan stratejik Aden Körfezi'nden geçmekten kaçınmak için gemilerini Güney Afrika çevresine yeniden yönlendirdi. Bu da ister istemez fiyatlara yansıdı.

Navlun rezervasyon platformu Freightos.com’un yaptığı hesaba göre, Asya'dan Kuzey Avrupa'ya 40 metrelik bir konteyner (12 metre uzunluk, 2.3 metre genişlik ve 2.4 metre yükseklik) ile mal taşımanın maliyeti şu anda 4 bin dolar.

Ki, bu rakam Aralık 2023’ün ortasına göre yüzde 173 artış anlamına geliyor. Asya'dan Akdeniz'e giden kargolar için fiyat 5 bin 175 dolara çıkıyor ve bazı şirketler ocak ayı ortasında kalkış yapacak güzergahlarda 6 bin dolara kadar ücret talep ediyor. Asya'dan ABD'ye oranlar yüzde 55'ten daha az bir artışla 3 bin 900 dolara yükseldi.

Freightos’un baş analisti Judah Levine, “Daha uzun yolculuklar (şeride bağlı olarak 7 ila 14 gün arasında değişen ilave seferler), ithalatçılar için daha uzun teslimat süreleri anlamına geliyor ve güncellenmiş programların sürdürülememesi ve birden fazla geminin aynı anda gelmesi durumunda limanda bir miktar tıkanıklık tehlikesi anlamına geliyor” diye konuştu.