‘İçecek’ ihracatçılarının dikkatine! Yüzlerce yeni müşteri tek tıkla karşında

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre 2023 yılında içecek, gıda ve tarım sektörü önceki yıla göre yüzde 4,92 artışla 26,49 milyar dolar ihracat ve yüzde 3,46 artışla 21,13 milyar dolar ithalat yaptı. Geçen yıl Dış Ticaret Dengesi 5,36 milyar dolar fazla verdi.

Aralık 2023 itibarıyla aylık temelde ise ihracat geçen yıl aynı dönemle karşılaştırıldığında yüzde 1,58 artışla 2,65 milyar dolar, ithalat ise geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 20,2 azalarak 1,44 milyar dolar oldu.

İçecek sektörü yakaladığı bu başarılı ivme ile Türk ihracatçılara da fırsatlar kapısı araladı. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie içecek sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanlarını yayınlıyor. Ayrıca kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin içecek sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde içecek sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.