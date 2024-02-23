İhracat fırsatı: Gürcistan’a pancar şekeri Türkiye’den gönderilecek!

Organik hammaddelerin kalitesinin kontrol edilmesi, işlenmesi ve organik standartlara uygun hale getirilmesi konusunda Gürcistan’da faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir talep bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türk gıda üreticilerinden pancar şekeri satın alacağını belirtti.

Gürcistan’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

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