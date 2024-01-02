İhracat fırsatı: Kuveyt, alçıpan üreticisi arıyor

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanı yazıyor.

Bugün ise, Türk ihracatçılar için çekici bir seçenek olmaya devam eden Türkiye'nin Körfez'e açılan kapısı Kuveyt’ten, bir ithalat talebi geldi. Bu kapsamda tavan, bölme ürünleri ve aksesuarları gibi inşaat malzemeleri tedarik eden Kuveytli bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den alçıpan ithal edeceğini belirtti.

İthalatçı Kuveytli firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Yapı malzemeleri üreticileri için ithalatçı listeleri

Yapı malzemeleri sektörü; ekonomik büyüme, istihdam artışı ve teknolojik gelişmeler ile Türk ihracatçılara büyük fırsatlar sunuyor.

Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yapı malzemeleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.