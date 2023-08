İhracat fırsatı: Lübnan’da temiz oda kurulacak

İlaç sanayi, optik, havacılık ve biyoteknoloji sanayi sektörlerinin vazgeçilmezi olan temiz odalar, düşük partikül seviyelerini koruyan kontrollü bir ortam sağlayan özel bir tesis veya alan tipidir. Hassas üretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarında kullanılır.

Bugün TurkishExporter’da yer alan bir ithalat alım ilanında temiz oda alımı yapmak isteyen Lübnan şirketi şöyle yazdı. “The company works in the pharmaceutical field in Lebanon. I would like to cooperate with you in supplying and installing a clean room with all accessories. My ceilings are within 9000 meters and the walls are approximately 8000 meters.”



İlaç sanayinde çalışan bu Lübnan ithalatçı ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri doğruda şirket bu ilan üzerinden teklif sunabilir.

İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabiliyor. Üyelik başvurusunu kurallara uygun yapan sektör şirketleri bu ilana cevap verebilecek.