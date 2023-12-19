İhracat fırsatı: Mısır, parşömen kağıdı satın alacak

Türkiye, Mısır’ın 4’üncü büyük ticaret ortağı unvanını taşımaya devam ederken, İki ülke arasındaki başarılı ticari ilişkilerin ivmesi artırılarak, ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaşması, Mısır ile Türkiye’nin arasındaki ticaretin daha da güçlenerek gelişeceğini ortaya koydu. Bugünlerde Türkiye ve Mısır'ın iş birliği, her iki ülke açısından da stratejik önem taşırken, Mısır’dan Türkiye’deki ihracatçılara bir iş fırsatı geldi.

Bu kapsamda Mısır’da 2003 yılından itibaren tarım sektöründe faaliyet göstererek tarla ve sebze bitkilerinin tohumlarını üreten bir firma dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’deki üreticilerden parşömen kağıdı satın alacağını belirtti.

Mısırlı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır’a kolay ihracat

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.