İhracat fırsatı: Slovak firma, kadın ve erkek gömlek üreticisi arıyor!

Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, bugün Slovakya’dan gelen bir ithalat talebini yayınladı.

Bu kapsamda hazır giyim sektöründe hizmet veren Slovak bir firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla https://www.forie.com/en/imports-exports/enquiry-for-women-and-men-shirts-slovakia-752391/ Türk giyim üreticilerinden kadın ve erkek gömlekleri satın alacağını belirtti.

Giyim sektöründe faaliyet gösteren Slovak firmanın ihracat fırsatını görmek isteyen Türkiye’deki üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Hazır giyim üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de hazır giyim üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie Databank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce hazır giyim ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Hazır giyim sektöründe ihracat yapıyor ve ithalatçı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri şimdi Forie Databank’ta.