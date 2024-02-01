İhracat fırsatı: Yarım asırlık İtalyan oyuncak firması, Türk partnerler arıyor!

Buna göre Türkiye operasyonlarını üstlenen ve İtalya'da yarım asra yakın bir süredir oyuncak sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da Türkçe yayınladığı ilanla Türkiye’den fiberglass esaslı oyuncak üreten Türk şirketleri aradığını belirtti. İlgili firmaların forie.com üyelik linki üzerinden dönüş yapmalarını isteyen İtalyan firma 20 Şubat’a kadar ilgili ihracatçılarla iletişime geçmeyi bekliyor.

Tek tıkla oyuncak ithalatçısı şirketler listesi

Son 5 yılda Türkiye’nin oyuncak ihracatı 3 katı arttı. Sektörde yaşanan bu önemli yükselişle birlikte Türk ihracatçılar için de fırsat kapıları aralandı. Bu kapsamda şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter ve global markası Forie, oyuncak sektöründen her gün gelen sayısız ithalat ilanını yayınlıyor. Ayrıca birçok farklı ülkenin oyuncak sektöründeki ithalatçı listelerini de üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde oyuncak sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.