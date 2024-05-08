İhracat iklimi endeksi nisanda yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Nisan 2024 dönemi sonuçları açıklandı.

Endeks Nisan'da üst üste altıncı ay artarak 52,3'e yükseldi ve yaklaşık son bir yılın en yüksek değerini aldı. Nisan'daki belirgin iyileşmeyle beraber ihracat talep koşullarında güçlenme eğilimi dördüncü aya ulaştı.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.