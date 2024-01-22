İhracat istatistiklerinde ‘yerel üretim’ kararı memnuniyet verici

TÜİK’in 2024 yılına kadar Özel Ticaret Sistemi ve Genel Ticaret Sistemi adı altında iki ayrı ihracat verisi yayınladığını belirten Özdemir, Genel Ticaret Sistemi’nin Özel Ticaret Sistemi’nden farkının serbest bölge ve gümrüklü antrepo verilerini de kapsaması olduğunu söyledi.

Buna göre, Özel Ticaret Sistemi temel alındığında, 2023 yılında Mersin'in 3 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genelinde 12’nci sırada yer alarak, ülke ihracatından aldığı payın yüzde 1,3 olmasının tahmin edildiğini belirten Özdemir, serbest bölge ve gümrüklü antrepo işlemlerini de kapsayan Genel Ticaret Sistemi istatistiklerine göre ise Mersin’in 2023 yılı ihracatının 7,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesi ile Mersin’in Türkiye genelinde 7’nci sıraya çıkması ve ülke ihracatından aldığı payın yüzde 3’e yükselmesinin beklendiğini dile getirdi.

Özel Ticaret Sistemi ve Genel Ticaret Sistemi’nin ortak noktası TÜİK’in illere göre ihracat istatistiklerinde, firmaların merkez adreslerinin esas almasına işaret eden Özdemir, “Örneğin merkez adresi İstanbul’da olan fakat üretim yaptığı fabrikası Mersin’de bulunan ve ihracat sevkiyatını Mersin’den gerçekleştiren bir firmanın ihracatı İstanbul verisi olarak açıklanıyor.

Bu nedenle Mersin’den yapılan ihracat rakamları İstanbul’a ait oluyor. Ticaret Bakanlığı 2024 yılından itibaren, mevcut bu uygulamanın yanı sıra üretim yerleri temel alınarak hesaplanan faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıklamaya başladı. İlk kez açıklanan bu hesaplama yönteminin Mersin’in ihracat performansını daha gerçekçi yansıttığını düşünüyorum” dedi.

"Desteklerde bu veriler dikkate alınmalı"

Özdemir açıklamalarına şöyle devam etti: “Bugüne kadar firmaların merkez adreslerinin temel alınarak açıklanan verilerin Mersin’in ihracattaki durumunu gerçekçi bir şekilde yansıtmadığını her platformda dile getiriyorduk. Faaliyet illerine göre ihracat değerleri ve paylarının da ortaya koyduğu gibi, Mersin ülkemizde yerleşmiş dış ticaret kültürüne sahip ender illerden biridir. Bakanlığımızdan beklentimiz aynı çalışmanın ithalat için de yapılması ve ihracat destekleri, yatırım teşvikleri vb. kalemlere yönelik il bazında oluşturulacak dış ticaret politikalarında bu verilerin dikkate alınmasıdır.”