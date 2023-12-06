İhracat pazar araştırma dosyası: Hedef ülke Romanya’da sağlık ve medikal sektörü

2022 yılı rakamlarına göre Romanya, dünyadaki 36. büyük ithalat ülkesi ve 132,6 milyar dolarlık ithalat değerine sahip. Romanya'nın ithalat sıralamasında en çok ithalat yaptığı 7. ülke Türkiye. Bu kapsamda Türkiye, Romanya'ya 7,4 milyar dolarlık ihracat yapıyor.

Hedef sektör: Sağlık, ilaç ve medikal ürünler

Bugün ihracat şirketleri için hedef ihracat ülkemiz Romanya ve hedef sektörümüz ise sağlık, ilaç ve medikal sektörü.

Özet Bilgi: Romanya, genel sağlık sigortası sistemine sahiptir. Çalışanlar, emekliler, işsizler ve diğer belirli gruplar genel sağlık sigortasına katılarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

Kamusal ve Özel Sağlık Hizmetleri: Romanya'da hem devlete ait hastaneler ve sağlık kurumları hem de özel sağlık kuruluşları bulunmaktadır. Kamusal sağlık hizmetleri genellikle genel sağlık sigortası kapsamında sunulur.

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı: Genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin finansmanını sağlar. Bu sigorta sistemi, çalışanların ve diğer katılımcıların prim ödemeleriyle finanse edilir.

Türkiye ticaretinin 14. büyük partneri komşu ülke Romanya, 283,5 milyar dolarlık GSYH rakamı ile dünyanın 47. Büyük ekonomisi ve 19,3 milyonluk nüfusa sahip. Romanya’nın öncelikleri arasında altyapı, sağlık, eğitim, istihdam yaratma ve küçük ve orta ölçekli işletme geliştirme yatırımları yer almaktadır. Romanya ekonomisi 2010 yılından bu yana AB’nin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biridir. Romanya, Dünya Bankası “İş Yapma Kolaylığı” endeksinde 55. sırada yer almaktadır.



Romanya’ya kolay için ihracat dijital veri kaynakları



TurkishExporter ve Forie üyelerinin ücretsiz kullandığı, henüz üye olmayan firmaların ise en çok 1 dolar karşılığında online satın alabileceği şirket dataları aşağıdadır. Bugün hedef ülkenin Romanya olduğu Forie Databank, Romanya’ya sağlık sektöründe ihracat yapmak isteyen firmaların bu ülkeye seyahat etmeden önce edinmeleri gereken veya hiç seyahat etmeden yüzlerce firmaya ulaşabilecek dijital marketing kanalı ile erişebilecekleri dev bir adres bankasıdır.

Henüz bu platformları, dijital pazarlama kaynağı olarak kullanmayan firmalar şimdi üye olup ücretsiz olarak bu verilere erişebilir.

Romanya ithalatçı, toptancı ve sektör şirketleri adres bankası:



Romanya’da medikal malzeme depoları ve ticaret şirketleri listesi,

Romanya’da medikal ekipman ve cihaz ithalatçıları ve toptancıları listesi,

Romanya’da devlet ve özel sektör hastaneleri iletişim bilgileri,

Romanya kurulu medikal tıp merkezleri ve klinikleri adresleri.

Dental, dişçilik malzemeleri depoları, toptancıları ve ithalat şirketleri,

Sağlık ve tıp görüntüleme merkezleri ve laboratuvar şirketleri,

Ambulans servisleri ve bunları işleten firmalar listesi

Hastane mobilyası ithalatçıları, üreticileri ve toptancı şirketleri listesi.

Romanya’ya ihracata başlamak isteyen veya Romanya’ya ihracat yapan firmaları ulaşabileceği onlarca ürün ve sektörde binlerce şirket adresi için müşteri temsilcinizle 444 23 99 numaralı telefondan bilgi isteyiniz. Güncel 3 milyon fazla yabancı şirket iletişim bilgilerinin bulunduğu Forie’de henüz yüzde 1 dolayında bilgisinin girildiğini unutmayınız.

Hangi sektörlerde şirketler bu Romanya verilerini kullanabilir?



Türkiye’de hastane mobilyaları ve hastaneler için endüstriyel mutfak ekipmanları üreten şirketler, medikal malzemeler üreticisi şirketler, medikal ekipmanlar ve cihazlar üreten Türk şirketleri. Medikal sarf malzeme üreticileri ve toptancıları, Türkiye’de kurulu ilaç ve ecza depoları. Hastaneler için endüstriyel temizlik malzemeleri üreticisi ve ihracatçısı şirketler. Hastane ve tıp merkezleri hastane tekstil ürünleri üreten şirketler.



Dünya ticaretinde Romanya tıp, sağlık ve medikal sektörü ithalatçı verileri:

Eczacılık Ürünleri:



Gümrük tarife istatistik kodu GTİP 30.01 ile başlayan ve GTIP 30.06 ile biten eczacılık ürünleri alanında dünyada toplam ithalat tutarı 919,6 milyar dolar. Romanya’nın ithalatı: 4,7 milyar dolar (Romanya bu GTİP kodundaki ithalatın yüzde 0,5’ni yapmaktadır.)

30.01 GTIP kodunda Romanya’ya ihracat yapan ülkeler ve Türkiye:

Almanya: 1,1 milyar dolar, Macaristan: 763 milyon dolar, İsviçre: 530 milyon dolar, Hollanda: 385 milyon dolar, Belçika: 360 milyon dolar. Romanya bu alandaki ithalatında 25. Sıra oldukça gerilerde ve toplam ihracatımız ise sadece 9,1 milyon dolar.



Medikal Cihazlar



Gümrük tarife istatistik kodu GTİP kodu 90.19 ile başlayan Mekanoterapi cihazları; masaj cihazları; psikoteknik cihazları; ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer, terapik teneffüs cihazlarında dünyada toplam ihracat: 19,5 milyar dolar, dünyada toplam ithalat: 20,4 milyar dolardır.



GTİP kodu 90.19 ile başlayan medikal ekipman ve cihazlarda Romanya’nın toplam ithalatı: 62,8 milyon dolar (Dünyada bu alandaki toplam ithalatın yüzde 0,3’ü)

Romanya’ya ihracat yapan ülkeler: Çin: 22,3 milyon dolar, Almanya: 13 milyon dolar, İtalya: 5,2 milyon dolar, Hollanda: 3,6 milyon dolar, Macaristan: 2,9 milyon dolar ilk 5 ülkeyi paylaşırken, 10. Sırada Türkiye 1,2 milyon dolar ile bu ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye’nin dünyadaki toplam ihracatı: 42,1 milyon dolar.



Ortopedik Ürün ve Cihazlar:



Gümrük tarife istatistik kodu / GTİP Kodu: 90.21 olan Ortopedik cihazlar (koltuk değnekleri, cerrahi kuşaklar ve fıtık, bağları dahil); cebireler, gut yerler ve kırıklara mahsus diğer cihazlarda; dünyada toplam ihracat: 63,9 milyar dolar, dünyada toplam ithalat: 67,2 milyar dolardır.

Romanya’nın ortopedik ürün ve cihazlarda toplam ithalatı ise: 152,4 milyon dolar. Romanya’ya ihracat yapan ilk 5 ülke: Hollanda: 48,3 milyon dolar, Almanya: 30,2 milyon dolar, Fransa: 11 milyon dolar, Belçika: 10,3 milyon dolar, Avusturya: 7,8 milyon dolar, Türkiye ise: 2,2 milyon dolar ile 16. sırada ve Türkiye’nin dünyadaki toplam ihracatı 106,9 milyon dolar.

Türkiye’nin ihracat yaptığı ilk 5 ülke ise şöyle: Almanya: 19,9 milyon dolar, Fransa: 19,1 milyon dolar, Çin: 9,2 milyon dolar, İtalya: 7,2 milyon dolar, Rusya: 3,8 milyon dolar.

