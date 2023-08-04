İhracat potansiyeli artan ülke: Arnavutluk

Arnavutluk, Balkan coğrafyasında stratejik bir konuma sahip ve güçlü ekonomik yapısıyla Türk işletmeleri için yeni pazarlara açılmak ve Avrupa'ya erişim sağlamak açısından önemli fırsatlar sunuyor. 2022 yılı itibarıyla kişi başına düşen 18.21 bin dolarlık milli geliri ve toplam 18.88 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası, ülkenin ekonomik potansiyelini ortaya koyuyor. Arnavutluk pazarındaki hemen hemen her sektörden ithalatçı listesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Arnavutluk’a ihracatımız katlanarak artıyor

Son yıllarda Arnavutluk, Türk ihracatçıları için önemli bir destinasyon haline geldi. Geçtiğimiz yıl itibarıyla Arnavutluk'un toplam ithalatı 8.4 milyar dolar seviyesindeyken, Türkiye'nin Arnavutluk'a olan ihracatı yüzde 25'lik artışla 990 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bu yıl bu rakamın en az 1.2 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor. Arnavutluk'un Türkiye'den yaptığı ithalat oranı son 3 yılda yüzde 8.7'den yüzde 11.8'e yükselmiştir ve bu yıl yüzde 12'yi aşması tahmin ediliyor.

Arnavutluk'un ekonomik yapı ve potansiyeli, Türk işletmeleri için çekici bir pazar oluşturmaktadır. Özellikle inşaat, turizm, tarım, enerji, tekstil ve otomotiv sektörleri, iki ülke arasında iş birliği fırsatları açısından öne çıkan alanlar arasında yer alıyor. Türk işletmeleri, Arnavutluk pazarında rekabetçi operasyonel maliyetler ve düşük işgücü maliyetlerinden yararlanarak avantaj elde ediyor.

Türk ihracatçılar için fırsatlar ülkesi

Arnavutluk'un Türk ihracatçıları için çekici bir pazar olmasını sağlayan faktörler arasında güçlü ekonomik büyüme, dinamik nüfus yapısı, rekabetçi operasyonel maliyetler ve coğrafi avantajlar bulunuyor. Ayrıca, Türkiye ile Arnavutluk arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması, iş yapma kolaylığı sağlayarak, ticaretin önündeki engelleri azaltıyor.

Arnavutluk'un en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında İtalya, Türkiye, Yunanistan, Sırbistan ve Almanya yer alıyor. Türk ihracatçıları için Arnavutluk'un sunduğu fırsatlar, başta tekstil, otomotiv, inşaat, gıda ve tarım gibi sektörler olmak üzere hemen her alanda dikkat çekiyor.

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Lojistik önemli bir avantaj

Arnavutluk'un ekonomik potansiyeli, lojistik avantajları ve Türkiye ile olan ticari ilişkilerin artması, Türk işletmeleri için yeni pazarlara açılma ve büyüme stratejilerini destekliyor. Arnavutluk'un Türk ihracatçıları için cazip bir destinasyon olma özelliği, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin gelecekte daha da güçlenmesini bekleniyor. Bu nedenle, Türk işletmelerinin Arnavutluk pazarına yönelik ilgisinin artması ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi önem taşıyor.

Bu veriler, Arnavutluk'un Türk ihracatçıları için artan potansiyel taşıdığını ve iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin gelecekte daha da güçlenebileceğini gösteriyor. Türk işletmeleri için Arnavutluk, yeni pazarlara açılma, büyüme stratejilerini güçlendirme ve Avrupa pazarına erişim sağlama açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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