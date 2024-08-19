“İhracata 26 milyar lira kaynak aktaracağız”
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat destek programını artırmak için yıl sonuna kadar 5 milyar lira ilave bütçe istediklerini söyledi. Bakan Bolat, “İlave bütçe tahsisinin gerçekleşmesi durumunda, toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir kaynağı ihracatçılarımıza aktarmış olacağız” dedi.
Nagihan KALSIN
İhracat destek programları, ülkelerin ekonomik kalkınmasını ve ticari rekabetini güçlendirerek hem büyük firmaların hem de küçük işletmelerin küresel pazarlarda varlık gösterebilmesinde kritik rol oynuyor. İhracat destek programları sunduğu avantajlar kadar başvuru şartları, değerlendirme aşaması ve finansmana erişim açısından da önem arz ediyor.
DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 ayrı kalemde ihracatçıya destek programlarının bulunduğu bilgisini paylaştı. Bolat, “2023 yılında ihracat desteklerimiz kapsamında 22 bin 944 ihracatçımıza 9,2 milyar lira destek sağladık. Finansmana erişim imkânlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına büyük önem veriyoruz. Bakanlık olarak KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, firmalarımıza yönetim ve üretim süreçlerinde, bilgi aktarımı, teknolojik dinamizm ve tasarım gücü dâhil ihracat ile ilgili her açıdan beceri kazandıracak destekler sağlıyoruz” dedi.
“Kalkınmanın en önemli unsuru ihracat”
İhracat destek programlarına başvuru şartlarını ve değerlendirme aşamalarını anlatan Bakan Bolat şunları söyledi: “Ülkemizi kalkındıran en önemli unsurlardan biri de ihracattır. Başvuru sürecini temel olarak özetlemek gerekirse, desteklerden faydalanmak isteyen firmalarımız öncelikle ilgili faaliyeti ve ödemesini gerçekleştirmeli, daha sonra ise bağlı bulunduğu ihracatçı birliğine yapmış olduğu harcamaya yönelik destek başvurusunda bulunmalıdır.
Destek başvurusunun incelenmesi neticesinde eğer harcama mevzuat açısından desteklenmeye uygun bulunursa Bakanlığımıza onaya iletilmektedir. Bakanlık onayını müteakip ise Merkez Bankası tarafından hak sahibi firma hesabına destek ödemesi yapılmaktadır.” Programın geri dönüşünün olumlu yansımalarını göz önünde bulundurarak 2024 yılında destek tutarını önemli ölçüde artırdıklarını ifade eden Bolat, “Bu yıl, 16,2 milyar lirayı ihracatçılarımızın istifadelerine sunacağız.
Hizmet İhracatına ayırdığımız bütçeyi de ilave edersek söz konusu rakam 21,3 milyar liraya ulaşıyor. Ayrıca, yıl sonuna kadar 5 milyar lira ilave bütçe daha istedik. İnşallah ilave bütçe tahsisinin de gerçekleşmesi durumunda, toplamda 26 milyar liranın üzerinde bir kaynağı ihracatçılarımıza aktarmış olacağız” diye konuştu.
“E-ihracatın payını %10’a çıkaracağız”
Ömer Bolat, Destek Yönetim Sistemi’nin (DYS) Ticaret Bakanlığı’nın son yıllardaki önemli dijital dönüşüm projelerinden biri olduğuna da dikkat çekti.
İhracat içerisinde e-ihracatın payını 2028 yılına kadar yüzde 10’a çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bolat, “Bu kapsamda Bakanlığımız himayesinde 4-5 Eylül 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Uluslararası E-İhracat Zirvesi (Global E-Export Summit) gerçekleştirilecek. Bahse konu zirvemiz küresel pazaryerlerinin Türk markalarımız ile buluştuğu önemli bir fiziki platform niteliği taşıyacaktır” değerlendirmesini yaptı.
“ABD’den Çin’e birçok ülkeyi ağırlayacağız”
Bakan Ömer Bolat, planlanan organizasyonda MENA’dan birçok küresel ve bölgesel pazar yerleri ile önemli markaların yer alacağını belirterek, “Amerika, Almanya, ASEAN, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve MENA’dan birçok küresel ve bölgesel pazar yerleri ile önemli markalarımıza sahip çok kanallı firmalar, e-ihracat konsorsiyumları, pazar yerleri ve e-ihracat potansiyeli olan diğer firmalarımızın yanı sıra e-ihracata yönelik servis sağlayıcılarının bir araya getirilerek görüşme gerçekleştirmelerine olanak sağlanacaktır” dedi.