“İhracata 26 milyar lira kaynak aktaracağız”

Nagihan KALSIN

İhracat destek programları, ül­kelerin ekonomik kalkınma­sını ve ticari rekabetini güç­lendirerek hem büyük firmaların hem de küçük işletmelerin küre­sel pazarlarda varlık gösterebil­mesinde kritik rol oynuyor. İhra­cat destek programları sunduğu avantajlar kadar başvuru şartla­rı, değerlendirme aşaması ve fi­nansmana erişim açısından da önem arz ediyor.

DÜNYA’ya özel açıklamalar­da bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 30 ayrı kalemde ihracat­çıya destek programlarının bu­lunduğu bilgisini paylaştı. Bolat, “2023 yılında ihracat destekleri­miz kapsamında 22 bin 944 ih­racatçımıza 9,2 milyar lira des­tek sağladık. Finansmana eri­şim imkânlarının genişletilmesi ve kolaylaştırılması hususlarına büyük önem veriyoruz. Bakanlık olarak KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, firmalarımıza yönetim ve üretim süreçlerinde, bilgi aktarı­mı, teknolojik dinamizm ve tasa­rım gücü dâhil ihracat ile ilgili her açıdan beceri kazandıracak des­tekler sağlıyoruz” dedi.

“Kalkınmanın en önemli unsuru ihracat”

İhracat destek programlarına başvuru şartlarını ve değerlen­dirme aşamalarını anlatan Ba­kan Bolat şunları söyledi: “Ül­kemizi kalkındıran en önem­li unsurlardan biri de ihracattır. Başvuru sürecini temel olarak özetlemek gerekirse, destekler­den faydalanmak isteyen firma­larımız öncelikle ilgili faaliyeti ve ödemesini gerçekleştirmeli, daha sonra ise bağlı bulunduğu ihracat­çı birliğine yapmış olduğu harca­maya yönelik destek başvurusun­da bulunmalıdır.

Destek başvuru­sunun incelenmesi neticesinde eğer harcama mevzuat açısından desteklenmeye uygun bulunursa Bakanlığımıza onaya iletilmekte­dir. Bakanlık onayını müteakip ise Merkez Bankası tarafından hak sa­hibi firma hesabına destek ödeme­si yapılmaktadır.” Programın geri dönüşünün olumlu yansımalarını göz önünde bulundurarak 2024 yı­lında destek tutarını önemli ölçü­de artırdıklarını ifade eden Bolat, “Bu yıl, 16,2 milyar lirayı ihracat­çılarımızın istifadelerine sunaca­ğız.

Hizmet İhracatına ayırdığımız bütçeyi de ilave edersek söz konu­su rakam 21,3 milyar liraya ulaşı­yor. Ayrıca, yıl sonuna kadar 5 mil­yar lira ilave bütçe daha istedik. İnşallah ilave bütçe tahsisinin de gerçekleşmesi durumunda, top­lamda 26 milyar liranın üzerinde bir kaynağı ihracatçılarımıza ak­tarmış olacağız” diye konuştu.

“E-ihracatın payını %10’a çıkaracağız”

Ömer Bolat, Destek Yöne­tim Sistemi’nin (DYS) Ticaret Bakanlığı’nın son yıllardaki önemli dijital dönüşüm proje­lerinden biri olduğuna da dik­kat çekti.

İhracat içerisinde e-ihra­catın payını 2028 yılına kadar yüzde 10’a çıkarmayı hedef­lediklerini dile getiren Bolat, “Bu kapsamda Bakanlığımız himayesinde 4-5 Eylül 2024 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde İstanbul Ulusla­rarası E-İhracat Zirvesi (Glo­bal E-Export Summit) gerçek­leştirilecek. Bahse konu zirve­miz küresel pazaryerlerinin Türk markalarımız ile buluş­tuğu önemli bir fiziki platform niteliği taşıyacaktır” değerlen­dirmesini yaptı.

“ABD’den Çin’e birçok ülkeyi ağırlayacağız”

Bakan Ömer Bolat, planlanan organizasyonda MENA’dan birçok küresel ve bölgesel pazar yerleri ile önemli markaların yer alacağını belirterek, “Amerika, Almanya, ASEAN, Çin, Brezilya, Güney Afrika ve MENA’dan birçok küresel ve bölgesel pazar yerleri ile önemli markalarımıza sahip çok kanallı firmalar, e-ihracat konsorsiyumları, pazar yerleri ve e-ihracat potansiyeli olan diğer firmalarımızın yanı sıra e-ihracata yönelik servis sağlayıcılarının bir araya getirilerek görüşme gerçekleştirmelerine olanak sağlanacaktır” dedi.