İhracata açılan kapı ‘Forie’ günün avantajlı fırsatlarını yayınladı!

Kimya, ambalaj, inşaat, gıda ve tekstil gibi 43 ana sektör ile 578 alt sektörde faaliyet gösteren firmalar, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter sayesinde ticaretteki hedeflerini çok daha yükseğe taşırken geleceğe de güvenle yürümeyi sürdürüyor.

Bugüne kadar birçok firmanın yüzünü güldüren TurkishExporter, ticaretteki bu etkin rolüyle alanında profesyonel ihracatçıların ve ithalatçıların gözü kulağı olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda her gün sayısız ilan yayınlayan ticaretin sanal gücü TurkishExporter, bugün de ihracatçılara fırsatlar kapısı araladı.

Bu potansiyel fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

-İngiltere firması kamyon porya rulman tamir takımları ithal etmek istiyor.

-Angola müşterisi kadın hazır giyim ve takım elbiseler ithal etmek istiyor.

-Etiyopya firması AG ve OG elektrik kabloları ithal etmek istiyor.

-Çekya firması galvanizli kablo kanalları ithal etmek istiyor.

-Kenyalı müşteri Jöleli aromalı şekerler ithal etmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.