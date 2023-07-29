Slovakya, 2022 yılında 115,2 milyar dolarlık ihracatla, dünya ticaretinden %0,5 pay ile 38. Sıra yer alan bir Orta Avrupa, kara ülkesidir.

İhracata dayalı ekonomi

Slovakya, ihracata dayalı bir ekonomiye sahiptir ve çeşitli sektörlerde ürün ve hizmet ihraç etmektedir. Otomotiv endüstrisi, ülke ihracatının büyük bir kısmını oluşturur. Özellikle Volkswagen, Kia ve Peugeot gibi büyük otomobil üreticileri Slovakya'da önemli tesislere sahiptir ve bu tesisler Avrupa pazarı ve dünya çapındaki diğer bölgelere araç ihraç eder.

Bunun yanı sıra, elektronik, makineler, kimyasallar, ilaçlar ve mobilya gibi diğer sektörlerde de Slovakya ihracatı mevcuttur. Slovakya'nın başlıca ihracat ortakları Almanya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Fransa ve Avusturya gibi Avrupa ülkeleridir.

Slovakya'nın ihracatı

108 milyar dolar rakamla Slovakya'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler başta Almanya üzere Çekya, Macaristan, Polonya, Fransa ve Avusturya'dır. Ülkenin ihracat uzaklık ortalaması 1,415 olup yakın ve komşu ülkelere daha çok ihracat yapan ülke konumundadır.

Slovakya'nın ithalatı

115, 2 milyar dolarlık ithalat yapan ülke, dünyada 38. sıradadır. İthalatta Slovakya yine Almanya en başta, 2nci sırada AB ülkeleri olmak üzere onları ise Çekya, Çin, Rusya ve Güney Kore'dir ithalat yapar.

Türkiye - Slovakya dış ticareti

Ülkenin ihracatında Türkiye %0,9 pay ile 18. sıradadır. Ülkenin ithalatında Türkiye %0,8 pay ile 21. sıradadır. 2022 yılı itibari ile Türkiye Slovakya’ya 992 milyon dolarlık ihracat ve 0,9 milyar dolarlık ithalat yapmıştır. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

En çok otomotiv ve yan sanayi ürünleri ihracatı yaptığımız bu ülkeye 2. sırada giyim ürünleri ihracatı yaparken makina sanayi ürünleri 3. sırada yer alıyor. Bu ülkeden ithalatta ise otomotiv yine başta olmak üzere 2. sırada makina sanayi ürünleri ithal ediyoruz. Slovakya’ya ihracat yapmak için hazır firma listesine buradan başvurarak ulaşabilirsiniz.

TurkishExporter ihracat platformunda bu haftanın pazar araştırmasında hedef ülkesi olarak Slovakya yer alacak ve bu ülkede hangi şirketlere ne satabiliriz, bu yönde veriler paylaşacağız.

Slovakya ile ilgili veriler TurkishExporter'da şurada yer alacak.