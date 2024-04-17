İhracatçılar için günün fırsatları: Yeni pazarlara açılmanın tam zamanı!

Türkiye'nin önde gelen e-ihracat platformu TurkishExporter, hedeflerini genişletmek isteyenlere benzersiz fırsatlar sunmaya devam ediyor. 621 sektöre hizmet veren platform, kullanıcılarına dünya pazarlarına açılma kolaylığı sağlıyor.

Yenilikçi özellikleriyle dikkat çeken TurkishExporter, ticarette daha verimli bir deneyim sunarak sektördeki profesyonellerin tercihi olmayı sürdürüyor. Her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan platform, ihracatçılara yeni fırsatlar ve imkanlar sunmanın yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerindeki ithalatçıların da dikkatini çekiyor.

Bu potansiyel fırsatlardan bazıları ise TurkishExporter’ın global markası Forie'nin mobil ihracat uygulamasındaki basic hesap kullanıcılarına sunuldu. Kullanıcılar sunulan hizmetle her hafta 7 farklı ihracat fırsatına kolayca ulaşabiliyor.

Forie mobil ihracat uygulamasına IOS ve Android mağazalarından erişerek, kolayca indirebilirsiniz. Uygulama içinde firmanızı kaydettiğinizde, basic üyelik elde edecek ve ilk kullanımınızda 10 kredi hediye edilecektir.

Size verilen 10 kredi ile alıcı firmalarla iletişim kurmak için Forie web sitesinde yer alan tüm ilanları inceleyebilirsiniz.

Günün ihracat fırsatları:

İngiltere müşterisi, iç giyim ürünleri ithal etmek istiyor.

Almanya firması, Tek kullanımlık boya kapları satın almak istiyor.

Kanada firması, lolipop şekerler ithal etmek istiyor.

İran firması, kamyon silecekleri ithal etmek istiyor.

Ürdün firması, özel üretim yemek odası avizesi ürettirmek istiyor.

Yukarıda yer alan ilanları ve daha fazlasını bu adresten inceleyebilirsiniz.